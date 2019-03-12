Son Dakika Haberleri: Türk ve Suriyeliler "Kardeşlik" Maçında Buluştu

Türk ve Suriyeliler "Kardeşlik" Maçında Buluştu

15 dakika önce

Şanlıurfa'da, Türk ve Suriyeli çocukların aynı takımlarda mücadele ettiği "Kardeşlik" turnuvası düzenlendi.

Türk ve Suriyeliler
Şanlıurfa'da, Türk ve Suriyeli çocukların aynı takımlarda mücadele ettiği "Kardeşlik" turnuvası düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ortaokul seviyesindeki Türk ve Suriyeli çocukların katılımıyla gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada 160 öğrenci ter döktü.

Halil'ül Rahman Ortaokulu takımı, Haliliye Endüstri Lisesi bahçesinde düzenlenen final maçında, Şanlıurfa Ortaokulunu 7-5 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

"Kardeşlik pekiştirildi"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, turnuva sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet olarak Suriyelilerin her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Turnuvanın sosyal uyum projeleri kapsamında düzenlendiğini belirten Bilici, "Türk ve Suriyeli öğrencilerin yanı sıra Müdürlüğümüz bünyesindeki koruma altında bulunan çocuklar da maçlarda oynadı. Suriyeli ve Türk çocukları, halı sahada da bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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