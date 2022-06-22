Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler bir araya geldi

22.06.2022 21:51

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler, iki ülke arasında basın alanında iş birliği yollarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler, iki ülke arasında basın alanında iş birliği yollarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Ankara'da bir otelde yapılan toplantıya Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez'in yanı sıra çok sayıda Türk ve Bin Selman'ın ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistanlı gazeteci katıldı.

Toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında medya alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Toplantıda konuşan AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Yüksel, AA'nın 13 dilde yayın yaptığını ve dünyanın önemli ajansları arasında yer aldığını belirtti.

AA'nın Arapça ve İngilizce yayınlarının önemine dikkati çeken Yüksel, dijitalleşme konusunda da son dönemde bir atak içerisinde olduklarını, buna yönelik projelerin gelecek aylarda hızlanacağını ifade etti.

Yüksel, Suudi Arabistan resmi haber ajansıyla (SPA) çalışabileceklerini, içerik paylaşımı yapabileceklerini kaydetti.

"AA'nın deneyimi bizim için önemli"

SPA Başkanı Fehad Hasan El Agran da söz konusu görüşmenin, iki ülke basını arasındaki iş birliğini artırmaya fayda sağlayacağını belirtti.

Karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yapan El Agran, "AA'nın deneyimi bizim için çok önemli. Dünyanın en önemli haber ajanslarından birisi. Haber ajanslarının ayrı bir karakteri vardır, haberlerin kaynağıdır ve herkesin gözünü diktiği merkezdir." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan El Agran, AA ile SPA arasında iş birliği yapacak çok çeşitli alanlar bulunduğunu söyledi.

El Agran, "İki taraf arasında (AA-SPA) karşılıklı ziyaretlerin olacağını düşünüyorum. Bir sonraki aşamada aramızda birleşik medya olsun veya birbirimize destek olalım ve bunun üzerine gelecek kuralım." ifadesini kullandı.

SPA'nın faaliyetlerine de değinen El Agran "Suudi Arabistan'da Hac, umre ve çok sayıda konu hakkında haberleri Türkçeye çevirebileceğiz. Böylece bir Türk vatandaşı, Suudi Arabistan'da ne olup bittiğini öğrenecek. Aynı Şekilde AA'nın Arapça yayın dili var. Bu sayede bir Suudi Arabistan vatandaşı da Türkiye'de ne olup bittiğini öğreniyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Uluslararası Medya İlişkileri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Halid El-Ghamdi de "Televizyon, radyo ve basın alanında çok sayıda fırsatları görüştük. Dijital medya, dizi üretimi ve geliştirilmesi, karşılıklı ziyaretler konuları görüşüldü. İnşallah Krallığımız ve Türkiye arasında medya iş birliğinde olumlu sonuçlar alındı." dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Kabaktepe, 'İstanbul Buluşmaları'nda gazetecilerle bir araya geldi AK Parti'li Kabaktepe, 'İstanbul Buluşmaları'nda gazetecilerle bir araya geldi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde kadınlarla bir araya geldi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde kadınlarla bir araya geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:56:43. #1.11#
SON DAKİKA: Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement