Son dakika haberi | MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Ukrayna askeri heyetlerinin ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, 4 Temmuz 2022'de Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.
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