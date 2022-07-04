Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, 4 Temmuz 2022'de Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | MSB: Türk ve Ukrayna askeri heyetleri toplantı yaptı - Son Dakika

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