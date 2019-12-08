Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinden oluşan futbol takımları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dostlu maçı yaptı.

Antrenörlüğünü eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı TBMM Futbol Takımı, Ukrayna Parlamentosu Gençlik ve Spor Komitesinin daveti üzerine Kiev'e ziyarette bulundu. İki ülke parlamentolarının futbol takımları arasında yapılan dostluk maçı, 1-1 beraberlikle sona erdi. Dinamo Kiev tesislerinde düzenlenen maçta Türkiye'nin golünü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız attı. Karşılaşmada Ukrayna takımı bir penaltıyı gole çeviremedi.

Karşılaşma öncesi DHA 'ya konuşan Saffet Sancaklı, "TBMM Futbol Takımı olarak senede 3-4 defa turnuvalara katılıyoruz. Bu etkinlikler ülkeler arasındaki dostluğu da pekiştiriyor. Davetlerinden ve sıcak karşılamalarından dolayı Ukrayna tarafına teşekkür ediyorum" dedi. Maçta takımının tek golünü kaydeden Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, "Ülkemizi her yerde temsil etmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç oldu. Adem Tatlı başkan çok iyi bir orta yaptı, biz de bunu iyi değerlendirdik" diye konuştu.

'UKRAYNA'YI TBMM'NİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE DAVET EDİYORUZ'

TBMM Futbol Takımı kaptanı, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de DHA'ya yaptığı açıklamada, "Parlamenterler Futbol Kulübü olarak özellikle Avrupa parlamentolarıyla bu tür turnuvalar gerçekleştiriyoruz. Ukraynalı parlamenter arkadaşlarımız ve yetkililer bize çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Ukrayna'yı, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde düzenleyeceğimiz büyük organizasyona davet ediyoruz" dedi.

Maçta forma giyen Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ise "Çok dişli, fakat dostane ve sporcu ruhuna uygun bir mücadele oldu. Bu organizasyonda emeği geçen Ukrayna Parlamentosu'na, TBMM ekiplerine ve Dinamo Kiev'e teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Aleksandr Kabonov ile 26'ncı Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, Ukrayna ve Türkiye takımlarında 'maçın oyuncuları' seçildiler. Dinamo Kiev kulübünün Onursal Başkanı Grigoriy Surkis de futbolcuların imzaladığı futbol topunu Türk takımına hediye etti.