Türk ve yabancı girişimciler Adana'da iş fikirlerini yarıştırdı - Son Dakika

Türk ve yabancı uyruklu girişimcilerden oluşan ekipler, Adana'da düzenlenen "StartUp Weekend for All" etkinliğinde iş fikirlerini yarıştırdı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Adana Girişimcilik Merkezi iş birliğinde, 13 Aralık'ta başlayan programın finalinde, 28 iş fikri yarıştı. Proje liderleri tarafından jüriye sunulan fikirlerden dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Girişimcilik Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, zengin olmak için girişimci olunması gerektiğini ifade ederek, "Sizler böyle hayırlı bir işe inşallah fırsat bulup girdiğiniz zaman, en azından yanınızda bir kişi çalışacak. Bir kişiyi açlıktan, yoksulluktan, ekmek bulmaktan, gelecek kaygısını taşımaktan kurtarıyorsunuz. Hem kendiniz, hem şehriniz hem de ülkeniz zengin oluyor. Onun için de ülke olarak hep zengin olmak istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk girişimcilerin, çatı kuruluşu olarak ülkede bugün girişimcilik konuşulmasında büyük destekleri olduğunu, genç ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Salondakilerden girişim fikirlerini pazarlamalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Fikrinizi sadece ortaya koymak yetmiyor, bir de pazarlamak lazım. O ekosistemin içinde o fikri pazarlamak lazım. Yoksa ölüm vadisinde bir sürü proje yatıyor. Esas tüm mesele bunu hayata geçirebilmekte. Her şey mükemmel olmuş olsa bile pazarlayamadıktan sonra her şey bomboş. Bu tip StartUp Weekend for All etkinlikleri, bunların pazarlama, öne çıkartılması noktasında bir fırsat. Sermaye var. Sermaye yok diye şikayet etmemek lazım. Her şey elinizin altında. En özgür olduğunuz alan hayal kurmak. Hayal kurmaktan sakın vazgeçmeyin. Her şey hayal kurmakla başlıyor. Hayalperest olmamak için tabi hayali hedefe çevirmek lazım, koyduğunuz hedef doğrultusun da çalışmak lazım."

Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte her girişim grubu içinde mutlaka bir farklı uyruktan öğrenci veya kişinin bulunması şartı olduğunu belirtti.

Çolak, "Suriyeli, İranlı, Afgan farklı ülkelerden öğrencilerimiz var. Bir nevi burada kaynaşma oluyor. Bizim Türk ve diğer arkadaşlarımız kaynaşarak gruplar halinde projelerini geliştirdiler." dedi.

StartUp Weekend

StartUp Weekend programı kapsamında belirlenen ve ticarileşme potansiyeli olan iş fikirleri, şirketleşme yolunda destek mekanizmalarıyla buluşturulacak.

Katılımcı ekipler, girişimcilerin nitelikli eğitim ve derin mentorluk hizmetinden faydalanacakları Adana Girişimcilik Merkezi "Patlat Fikrini Bootcamp" programına da dahil olacak.