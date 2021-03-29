Türk ve yabancı ilkokul öğrencileri origami sanatı ile matematik eğitimi aldı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Atatürk İlkokulu ile Polonya, İtalya, Bulgaristan ve Makedonya'daki öğrenciler, Japon kağıt katlama sanatı origami ile matematik etkinliği gerçekleştirdi.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaşılan "Origamic Math Projesi"ne Türkiye'den 10, Polonya'dan 2, İtalya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan birer okulun öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Bir kısmı çevrim içi bağlantılarla bir bölümü de okullarda öğretmenleri vasıtasıyla verilen eğitimde öğrenciler, origami ile matematiği birleştirerek etkinlikler yaptı.

Projeye Türkiye'den katılan Keban Atatürk İlkokulu öğretmeni Tamer Karakan, öğrencilerle yaptıkları origami çalışmaları ile matematik dersini ilişkilendirerek dersi daha eğlenceli ve öğretici hale getirdiklerini söyledi.

"Öğrenciler için matematiği nasıl somutlaştırırız, nasıl değerli hale getiririz diye düşünerek yola çıktık. Çocuklardaki ince motor kasları ile el becerilerini nasıl geliştiririz, bunu düşündük." diyen Karakan, aylık çalışmalarla, çeşitli hayvansal figürler kullanarak matematiği somutlaştırmaya çalıştıklarını, öğrencilerin artık matematiği daha da sevmeye başladıklarını belirtti.

Karakan, proje kapsamında origami sanatçısı Sema Yaylı'nın, çevrim içi bağlantıda hem öğrencilere hem de yetişkinlere origami ile masal anlattığını dile getirerek, projenin final bölümünde de tüm öğrencilerin hayvanlar ile matematiği kullanarak masal yazdığını, bu masalları birleştirerek, çocuklar için bir hikaye kitabı bastırdıklarını kaydetti.

"En sevdiğimiz ders matematik oldu"

Öğrencilerden Zeynep Seçkin, bu çalışma sayesinde çok güzel etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "En sevdiğimiz ders matematik oldu." dedi.

Muhammed Ömer Turan, öğretmenleri ile yaptıkları etkinlik sayesinde matematik dersini çok sevdiklerini belirtti.

Nisa Albayrak ise etkinliği çok sevdiklerini, bu sayede hikaye kitabı hazırladıklarını dile getirdi.