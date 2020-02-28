Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu - Son Dakika

Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu

6 saat önce

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE), imzalanan iş birliği protokolüyle birbirlerini 'kardeş dernek' olarak tanıdı.

Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu, System.String[]

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE), imzalanan iş birliği protokolüyle birbirlerini 'kardeş dernek' olarak tanıdı.

Antalya'da Yılın Basın Fotoğrafları jüri toplantısı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen imza töreni, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan TFMD Başkanı Rıza Özel, "TFMD olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kardeş dernek olarak Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile protokol imzalıyoruz. İki dernek olarak aynı iş kolunda faaliyet gösterip, güzel iş yapacağımızı ümit ediyorum. İki dernek yöneticilerinin de ortak isteği, projenin hayata geçirilirken dostluğun geleceğe aktarılması için geleceğin meslektaşlarıyla bir arada olmaktı. Yunanistan ve Türkiye halkları olarak iki denizin iki yakasında, ortak kültür ve tarihi paylaşan iki ülkeyiz. Kardeşiz ve halklarımızı kardeşçesine birbirine bağlı" diye konuştu.

EFE Başkanı Christos Bonis ise Yılın Basın Fotoğrafları'nda jüri üyesi olmaktan ve TFMD'nin davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TFMD ile protokol imzaladıkları için mutlu olduğunu anlatan Christos Bonis, şöyle konuştu:

"İlk kez böyle bir davetle yurt dışına çıkıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği olarak tarihimizde ilk kez böyle bir protokol imzalıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Protokol imzalanmasının bizim için 2 önemi var. Birinci nedeni, burada jüri üyesi olarak bulunmamız ve bu mutluluğu diğer ülkeler için de paylaşmamız. İkincisi, Yunanistan ve Türkiye olarak ilişkileri her zaman çok iyi olmayan iki ülkenin böyle bir kardeşlik, dostluk protokolü imzalaması bizin için ayrı bir önem ifade ediyor. İmzaladığımız protokol umarım ki ülke liderlerine de örnek teşkil eder, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kurulmasının daha olumlu olduğunu gösterir."

İki ülke liderlerine çağrıda bulunan Christos Bonis, "Bir sonraki adımda iki ülke liderleri için iki ülke adına bu dostlukların gelişmesi için bizim izlediğimiz yol örnek alarak izlemeye devam etmeleri. Umarım ki protokol sayesinde iki ülkeyi ayıran şeyin sadece sınırlar olduğunu anlarız. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ni ve kendimizi onurlandırıyoruz. Umarım ki protokolü ilerleyen süreçte geliştirir, işbirliğini artırır, birlikte aktiviteler düzenleriz. Biz de TFMD'yi ekonomik krizlerimizi aştıktan sonra Yunanistan'a davet etmek, Atina'da birlikte olmak istiyoruz" diye konuştu.


Yunanistan, Türkiye, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek"
Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:09:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Yunan foto muhabirleri 'kardeş dernek' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]