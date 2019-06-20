Son Dakika Haberleri: Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmeler
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Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmeler

55 dakika önce

Yunanistan Savunma Bakanlığı, bugün tamamlanan Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin "yapıcı bir atmosferde" geçtiğini bildirdi.

Türk ve Yunan heyetleri arasındaki görüşmeler, System.String[]
Yunanistan Savunma Bakanlığı, bugün tamamlanan Türk ve Yunan heyetleri arasında teknik düzeydeki görüşmelerin "yapıcı bir atmosferde" geçtiğini bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yunan ve Türk heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin ikinci turu Ankara'da düzenlenen toplantılar 20 Haziran 2019'da yapıcı bir atmosfer içinde tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca görüşmelerde, askeri faaliyetler sırasında "gereksiz gerilimi" engellemek amacıyla teknik seviyede Güven Artırıcı Önlemlere yoğunlaşıldığı belirtildi.
Öte yandan, Yunan heyeti yetkililerinin Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edildiği kaydedildi.
Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, iki ülke heyetleri ilk kez 20-25 Mayıs tarihlerinde Atina'da bir araya gelmişti.
Görüşmelerden sorumlu heyetin başkanı, Yunanistan Milli Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Genel Direktörlüğü Başkanlığını yürüten Korgeneral Nikos Zahariadis, erken seçim sürecindeki ülkede görüşmelerin devam etmemesi gerektiğini belirterek, istifa etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Yunanistan, Güncel
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