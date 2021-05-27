Edirne'de 2 gün sürecek toplantılara Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı, Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti. Toplantılarda, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı. Toplantılarda, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Türk ve Yunan sınır heyetleri Edirne'de bir araya geldi - Son Dakika