Türk ve Yunan sınır heyetleri Edirne'de  bir araya geldi - Son Dakika

Türk ve Yunan sınır heyetleri Edirne'de bir araya geldi

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki sınır konularının görüşülmesi amacıyla iki ülkenin heyetleri Edirne'de bir araya geldi.

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki sınır konularının görüşülmesi amacıyla iki ülkenin heyetleri Edirne 'de bir araya geldi. Edirne'de 2 gün sürecek toplantılara Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı, Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti. Toplantılarda, Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedefleri ele alındı. Toplantılarda, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.

- Edirne - Edirne

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