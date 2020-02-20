Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika

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Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı görüşmeleri tamamlandı
6 saat önce
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı.
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı. Türk Heyet Başkanı, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos tarafından kabul edildi.
(İHA)
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