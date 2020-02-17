Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi - Son Dakika

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Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi
7 saat önce
Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.
Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı. - ANKARA
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