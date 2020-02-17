Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi - Son Dakika

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi

7 saat önce

Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri bir araya geldi, System.String[]

Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.


Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
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