Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında 26-27 Mayıs'ta video telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığı bildirildi.
Açıklamada, bir sonraki toplantının Ankara'da yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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