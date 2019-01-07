Türk ve Yunan Narkotik Polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Ortak Operasyon
1 saat önce
Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen ortak operasyonda, bir konteynerde kurşun levhalara gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen ortak operasyonda, bir konteynerde kurşun levhalara gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
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