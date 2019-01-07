Son Dakika Haberleri: Türk ve Yunan Narkotik Polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Ortak Operasyon

Türk ve Yunan Narkotik Polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Ortak Operasyon

1 saat önce

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen ortak operasyonda, bir konteynerde kurşun levhalara gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Türk ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen ortak operasyonda, bir konteynerde kurşun levhalara gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Narkotik, Yunanistan, Pire Limanı, Güncel
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