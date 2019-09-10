Son Dakika Haberleri: Türk ve Yunan Ragbi Milli Takımları Edirne'de karşılaşacak
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Türk ve Yunan Ragbi Milli Takımları Edirne'de karşılaşacak

1 saat önce

Türkiye Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın takımları, Yunanistan Ragbi Lig Milli takımlarıyla Edirne'de hazırlık maçında karşılaşacak.

Türk ve Yunan Ragbi Milli Takımları Edirne'de karşılaşacak, System.String[]

Türkiye Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın takımları, Yunanistan Ragbi Lig Milli takımlarıyla Edirne'de hazırlık maçında karşılaşacak.

Türkiye Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, erkek ve kadın milli takım oyuncularının maç öncesi hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Avrupa Ragbi Lig Federasyonu gözetiminde oynanacak maçların yerel liglerdeki oyuncuların gelişimine katkı sağlayacağını aktaran Yıldız, "Erkek ve kadın milli takımlarımız kamplarını başarıyla tamamladı ve maçlara hazır. Karşılaşmalar Dünya Ragbi Lig Şampiyonası öncesinde Yunanistan için test niteliği taşımaktadır. Türkiye içinde 2019-20 Erkek ve Kadın Ragbi Lig sezon öncesi açılış maçı olarak güzel bir başlangıç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ragbi Lig Milli Erkek ve Kadın takımları ve Yunanistan Ragbi Lig Milli takımları arasında oynanacak maçlar Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Sahasında 14 Eylül Cumartesi günü 15.00 ve 17.00'da gerçekleşecek.

Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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