Türk ve Yunan Veteran Futbolcular Dostluk Maçı Yaptı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelen Pallesviakos'un veteran futbolcuları, Ayvalık'taki Hamdibey Kayaspor'un veteran takımıyla ile dostluk maçı yaptı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelen Pallesviakos'un veteran futbolcuları, Ayvalık'taki Hamdibey Kayaspor'un veteran takımıyla ile dostluk maçı yaptı.



Hamdibey Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ve normal süresi 2-2 biten maçı, penaltı atışlarının ardından Hamdibey Kayaspor 5-4 kazandı.



Maçın ardından verilen dostluk yemeğinde konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edremit Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, etkinliği düzenlemek için 2 aydır çalışma yürüttüklerini söyledi.



Ege'deki Türk-Yunan dostluğunun perçinlenmesi adına düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erhanoğlu, "Allah nasip ederse, önümüzdeki süreçte futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol dallarında da Midilli ile Ayvalık arasında benzeri dostluk maçlarının düzenlenmesini sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Midilliden gelen takımın onursal başkanı Yorgos Ampelikiotis da Ayvalık'ın yeni belediye başkanı Mesut Ergin'i daha önceden tanıdığını belirterek, "Bu dostluklarımız sadece 3-5 yıllık bir birikim ile sınırlı değildir. Bizim dostluklarımız yaklaşık 100 yıla dayalıdır. Bizler 1924 yılındaki mübadelenin ardından da Türk dostlarımızla ilişkilerimizi sürdürmeyi başardık." diye konuştu.



Program, karşılıklı hediye verilmesinin ardından sona erdi.

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