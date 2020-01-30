Avrupa Parlementosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un şanlı Türk bayrağını yırtmasından sonra Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden (TVHB), "Türk Bayrağımızın yırtılması korkaklığın ve acizliğin zirve noktasıdır. Sözde insan haklarını savunan bu ırkçı ve faşist Yunan milletvekilini bu hareketinden dolayı derhal Türkiye'den ve Türk Milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ayrıca Avrupa Parlamentosunu bu ırkçı ve faşist Yunan milletvekili için bir an önce gereğini yapmaya davet ediyoruz" açıklaması geldi.



AP'de ırkçı faşist Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasından sonrasında Türk Veteriner Hekimleri Birliği de açıklama yaptı. TVBH açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda şanlı Türk Bayrağımızın yırtılması korkaklığın ve acizliğin zirve noktasıdır. Al bayrağımıza uzanan kirli ellerin nasıl kırıldığı başta Yunanlılar olmak üzere tüm ırkçı kafalar tarafından bilinmektedir. Beş bin yıllık köklü devlet geleneğine ve kadim medeniyet mirasına sahip bir milletin evlatları bayrağını yırtanlara karşı onu kendi şanlı tarihine yakışır bir izzet ve gururla dalgalandırmış ve ilelebet şerefle dalgalandırmayada devam edecektir. Sözde insan haklarını savunan bu ırkçı ve faşist Yunan milletvekilini bu hareketinden dolayı derhal Türkiye'den ve Türk Milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ayrıca Avrupa Parlamentosunu bu ırkçı ve faşist Yunan milletvekili için bir an önce gereğini yapmaya davet ediyoruz . TVHB olarak bizim varlık sebebimiz başta şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış şanlı bayrağımız olmak üzere bütün kutsal değerlerimizi canımız pahasına korumak ve yüceltmektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA