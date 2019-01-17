Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Aa'ya Ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'yı ziyaret etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'yı ziyaret etti.



Eroğlu, AA Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, Birliğin 24-25 Kasım'da yapılan Genel Kurulunda yönetime seçildiklerini söyledi.



Birliğin 64 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu anlatan Eroğlu, "Hem ülkemiz hayvancılığı açısıdan hem de veteriner hekimlik açısından önemli bir statümüz var. Ülke genelindeki 30 bin civarında veteriner hekimi temsil eden bir birliğiz. Aynı zamanda kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz." diye konuştu.



Eroğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili güncel olayları da yakından takip ettiklerini ve bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bu çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında AA'nın desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.



Özkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AA olarak Türkiye'deki tüm birliklere ve profesyonel yapılanmalara medya desteği sağladıklarını belirtti.



Birliğin ilgi alanına giren gündemdeki konularda görüşlerinin yansıtılmasının önemine işaret eden Özkaya, AA olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

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