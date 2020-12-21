Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama

21.12.2020 09:50
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama, System.String[]

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği haberin ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği haberin ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayınlanan bir haber üzerine açıklama yaptı. Söz konusu haberin kamuoyunda veteriner hekimlik mesleğinin iki yıllık teorik bir eğitimle yapılabileceği algısı oluşturduğunu belirten TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yayınladığı bildirgede şu ifadelere yer verdi:

"6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunu'nun 68. maddesinde haberde yer alan kişinin işlediği fiilin karşılığı 'Bu kanunun 11'inci maddesinde yazılı vasıflara haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi etmeye çalışanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılır' hükmüdür."

Yayınlanan haberi şiddetle kınadıklarının Eroğlu, haberin tekzip edilerek düzeltilmesini isteyerek şunları kaydetti:

"Mesleki etik kuralları, ilkeleri ile objektif tarafsızlığı gereği; yazdığı haberdeki bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden ve 1954 yılından beri yürürlükte olan 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanunda geçen meslek unvanımız olan 'Veteriner Hekim' unvanının dahi kullanılmadığı haberi şiddetle kınıyor, yayınlanan bu haberin veteriner hekimlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve halen yürürlükte olan; 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına ve 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu' hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği haberin ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istiyoruz." - ANKARA

Ali Eroğlu, Veteriner, Bitki, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden açıklama - Son Dakika


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