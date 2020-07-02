- Türk veterinerler Suriye'deki hayvanları aşılıyor- Barış Pınarı bölgesine hayvancılık desteği-... - Son Dakika

- Türk veterinerler Suriye'deki hayvanları aşılıyor- Barış Pınarı bölgesine hayvancılık desteği-...

- Türk veterinerler Suriye'deki hayvanları aşılıyor Barış Pınarı bölgesine hayvancılık desteği Bölgedeki hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede tarım ve hayvancılığı destekleyen Türkiye, halkın ekonomik düzenini...

- Türk veterinerler Suriye'deki hayvanları aşılıyor

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Barış Pınarı bölgesine hayvancılık desteği

Bölgedeki hayvanlar hastalıklara karşı aşılanıyor

TELABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede tarım ve hayvancılığı destekleyen Türkiye, halkın ekonomik düzenini yeniden kurmasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn'da halkın huzur içinde yaşayabilmesi için başta güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim ve altyapı hizmetlerinin kusursuz verilmesini sağlayan Türkiye, başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölge insanına da her türlü desteği veriyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi bünyesinde her iki ilçede de faaliyetlerine devam eden Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü ekipleri, yaz sıcaklarının başlamasıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanları hastalıklara karşı aşılamaya başladı. Önceki gün Telabyad'a bağlı Mışrefe, Şeyh Ahmet, Babıl Have, Sert, Aisavi ve Cındavi köylerini ziyaret eden Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğüne bağlı ekipler, köylerdeki 2 bin 348 koyun, 1 inek ve 7 köpeği veba hastalığına karşı aşıladı.

Hayvancılıkla uğraşan köylülerle sohbet ederek, hayvan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mehmet Kırgın, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıklara karşı aşılamanın önemine değindi. Daha önce yaptıkları aşıların farklı hastalıklar için olduğunu, yaz sıcaklarının başlaması ile veba hastalığına karşı aşılamaya başladıklarını belirten Kırgın, Türkiye Cumhuriyetinin her konuda olduğu gibi hayvancılıkla uğraşan bölge insanına da sonuna kadar destek verdiğini söyledi. Üreticilere, hayvanlarını düzenli olarak hastalıklara karşı kontrol etmelerini, olağan dışı bir durumla karşılaştıklarında derhal kendilerine haber verilmesini söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Kırgın, aşılama çalışması yaptıkları köylerdeki sürülerde şu ana kadar herhangi olumsuz bir duruma rastlamadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin bölgede kontrolü sağlamasından, huzur ve güven ortamının hakim olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren köylüler de, her alandaki destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve bölgede bizzat sahada çalışan tüm ekiplere teşekkür ettiler.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Türk veterinerler Suriye'deki hayvanları aşılıyor- Barış Pınarı bölgesine hayvancılık desteği-... - Son Dakika

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