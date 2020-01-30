Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu - Son Dakika Spor

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu

7 saat önce

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja takımına transfer oldu.

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu, System.String[]

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja takımına transfer oldu.

Türkiye'de Beşiktaş ve Halkbank formaları giyen Yeliz, son sezonlarda Endonezya, Vietnam, Tayland, Çekya, Japonya ve Güney Kore'de oynamıştı.

Türk voleybolcu mayıs ayına kadar Llaneras de Toa Baja forması giyecek.

Porto Riko'ya transferiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yeliz Başa, "Porto Riko'ya geldiğim için çok mutluyum. Sanırım bu transfer yine bir ilk oldu." dedi.

Daha önce farklı ülkelerde aynı takımda oynadıkları Karina Ocasio ve Shirley Ferrer'in de Porto Riko'da farklı ekiplerde görev alacağına dikkati çeken 32 yaşındaki oyuncu, "Buranın kültürünü az çok biliyordum. O yüzden çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Japonya'da, Güney Kore'de, Endonezya'da ve Tayland'da olduğu gibi burada da şampiyonluk yaşamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Güney Kore, Porto Riko, Tayland, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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