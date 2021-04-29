Türk wushucuların çalışmaları Çin Merkez Televizyonuna haber oldu

Dünya şampiyonu milli wushucuların çalışmaları, Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) haber oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CCTV-9 kanalında yayımlanan haberde Türkiye'de wushu sporunun doğuşu, eğitim çalışmaları ve dünya şampiyonlarıyla yapılan röportajlar yer aldı.

Türkiye hakkında da bilgi verilen haberde, wushu sporcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen evlerinde ve dışarda çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekildi.

Açıklamada 5 dakikalık söz konusu röportajın federasyonun YouTube kanalında izlenebileceği ifade edildi.