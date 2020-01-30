Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.

Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati Temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:15 Kaynak: İHA
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