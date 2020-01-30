Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

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Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati Temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
(İlker Turak/İHA)
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