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Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto hayatını kaybetti

13.01.2022 16:54
Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto hayatını kaybetti

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto 85 yaşında vefat etti.

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto 85 yaşında vefat etti.

Pinto'nun vefat haberi Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Vakfın paylaşımında, "Türkiye'mize ve toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç ve tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto'muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına ve Türkiye'mize baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bensiyon Pinto

Pinto, 1976'da Türk Yahudi Toplumu'nun merkezi olan Türkiye Hahambaşılığında, maliye bölümünün başına geçti. 1979'da Hahambaşılık Müşavirlerinin Başkan vekilliğini yapan Pinto, 1989'dan 2003'e kadar muhtelif zamanlarda, toplam 10 yıl Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı görevinde bulundu.

Yaşamının en önemli bölümlerini, "Anlatmasam Olmazdı-Geniş Toplumda Yahudi Olmak" başlığı altında derleyerek 2008'de yayınlayan Pinto'nun bu eseri, Almanca ve İngilizceye çevrildi.

Türk Yahudi Toplumu'nun ilk ve tek Onursal Başkanı olan Bensiyon Pinto, Ester Eti Pinto ile evliydi. Pinto, 2 erkek çocuk ve 4 torun sahibiydi.

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Bensiyon Pinto, Türkiye, Yahudi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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