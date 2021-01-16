Türk yapı malzemeleri sektörü ihracatta dünyada ilk 10'a girmeyi hedefliyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, Türk yapı malzemeleri ihracatında dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türk yapı malzemelerinin ihracatının bu sene rakam olarak çok az düşse bile tonajında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu da pazarlardaki payımızı artırdığımızı gösteriyor, bu sebeple pandemi sonrası piyasaların toparlanması ve açılması ile Türk yapı malzemelerinin ihracatı hızlı bir şekilde büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracattaki lokomotif sektörlerinden biri olan yapı malzemeleri sektörü toplam ihracata verdiği katkıyı 2020'de de sürdürdü.

Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektör, salgın yılında 21,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk 5 ihracat pazarı ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, "Bakanlığımızın destekleri ve sanayicilerimizin azmi ile yılı yüzde 1'lik düşüş ile 21,8 milyar dolar ihracatla tamamladık. İhracatta yılın son ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artış kaydettik. İkinci çeyrekte yaşanan daralma bütün dünyada gerçekleşti. İhracata etkisi en fazla nisan ve mayıs aylarında yüzde 42'lere varan düşüşlerle yaşandı." ifadelerini kullandı.

Uygulanan destek paketleri ve alınan tedbirlerin sanayicinin en azından önünü görebilmesinde çok etkili olduğunu ve yılı yüzde 1 gibi geri dönüşün daha kolay olabileceği bir noktada tamamladığını aktaran Urfalılar, "Türk yapı malzemelerinin ihracatının bu sene rakam olarak çok az düşse bile tonajında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu da pazarlardaki payımızı artırdığımızı gösteriyor, bu sebeple pandemi sonrası piyasaların toparlanması ve açılması ile Türk yapı malzemelerinin ihracatı hızlı bir şekilde büyüyecektir.

Dünya ihracat sıralaması henüz açıklanmadı ama ilk 3 çeyrek üzerinden değerlendirme yaparsak 11'inci sıramızı koruyacağımızı düşünüyoruz. Hedef ilk 10'a girmek. 2021 yılında doğru para politikaları ve salgının ilerleyişine göre ilk 10'da yer alamamak gibi bir sıkıntımızın olacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Girdi maliyetlerindeki artışın iç piyasada konut fiyatlarına da yansıyacağını tahmin ediyoruz"

Urfalılar, sektörde gelecekteki sorunların kapasite ve ölçek odaklı olacağını düşündüğünü ve yatırım ortamının iyileşmesi ile yapılacak yatırımlar ile sektörel sıkıntıların büyük ölçekte aşılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı malzemeleri sektörü, son zamanlarda çimento ve demire art arda gelen zamlarla sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Girdi maliyetlerindeki artışın iç piyasada konut fiyatlarına da yansıyacağını ve dolayısıyla da yeni projelerin üzülerek sekteye uğrayacağını tahmin ediyoruz. Birlik olarak firmalardan gelen talepleri, sıkıntıları ve sorunları direk Bakanlığımızla paylaşıyor, gereği için görüşmeler yapıyoruz.

Diğer yandan pandemi nedeni ile konteyner tedarikinde ve dünya ticaretinde yaşanan dengesizlikler, konteyner dönüş süreleri ve liman hizmetlerindeki yavaşlamalar sonucunda deniz navlununda yeterli sayıda konteyner bulunamaması nedeniyle birçok mal depolarda bekliyor. Bu süreçte navlunda yaşanan 2-3 kat artış da maliyetleri ciddi şekilde artırdı. Yük gemilerinin dolu olması ve birçok destinasyonda boş yer bulunamaması nedeniyle rezervasyon sıkıntısı yaşanıyor. Bu problem ihracatla büyümek isteyen ülkemizin önünde ciddi bir engel teşkil ediyor."

Sektörün 2021 hedeflerine de değinen Urfalılar, sanal heyetler konusunda tecrübe kazandıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Körfez bölgesinde yer alan BAE, Umman, Katar, Kuveyt ve Bahreyn ülkelerine yönelik sanal heyet ile başladık, sene içinde Latin Amerika bölgesi, Rusya, Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve Kazakistan derken birçok pazarda yer aldık. 1000'den fazla ikili iş görüşmeleri gerçekleşti. 2021 yılında birçok fuar henüz iptallerini ilan etmedi ancak ertelenenler oldu. Batimat Paris 2021 fuarı 2022 yılı Ekim ayında yapılacak. Biz Birlik olarak yine milli katılımını organize edeceğiz." yorumunu yaptı.

Urfalılar, bu sene sonunda hedef pazarlardan Kanada ve Meksika'ya milli katılımların olacağını aktararak, Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Federasyonu ile yine bir araya gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sektör Komitesi olarak sıklıkla bir araya gelindiğini alt sektör temsilcileri ile sektör adına neler yapılabileceğine değindiklerini belirten Urfalılar sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 yılı için hazırlığını yaptığımız birçok faaliyeti bu sene sanal ortama taşımak üzere içeriklerini ve altyapısını revize ettik. Dünya ticaretine yön verecek değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Seneye, Birleşik Krallık Serbest Ticaret Antlaşması ile başladık. Doğuda 16 ülkenin parçası olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık kümeleşmesi, güneyimizde 1 Ocak 2021 itibarıyla resmileşen Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması gibi dikkate alınması gereken değişimler var. 2021 yılının ilk çeyreğinde bu konulara değinecek bir sektör buluşması organize ediyoruz. Sektör paydaşlarının deneyimlerinin aktarılacağı ve alanlarında uzmanların konular hakkında bilgi vereceği bir oluşum içindeyiz."