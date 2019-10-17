Türk yapı sektörü Avrupalı müteahhitler ile buluştu

Türk yapı malzemeleri sektörü, Avrupalı müteahhitler ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, 10-12 Ekim'de Helsinki'de gerçekleşen Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Birliğinin (EIC) Genel Kurul toplantısına, İDDMİB Türk yapı malzemeleri sektörünü temsilen komite başkanı Serdar Urfalılar katıldı.

Hem Avrupa'da hem de dünyada daha fazla yaşanabilir şehir için müteahhitleri buluşturan genel kurula, 5'i Türk olmak üzere 73 Avrupalı firma ve çok sayıda müteahhit birliklerinin başkanları katıldı.

" Türkiye, yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, İDDMİB olarak Türk yapı malzemeleri sektörünün tanıtımını yapmak ve Türk firmalarının pazardaki payını artırmak için toplantıya katılım gösterdiklerini söyledi.

Urfalılar, Türk yapı sektörünün geldiği noktayı Avrupalı müteahhitlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılda 2 defa Avrupalı müteahhitleri bir araya getiren toplantıya, Türk yapı malzemeleri sektörünün kalitesini uluslararası projeler yapan tüm Avrupalı müteahhitlere göstermek için katılım gösterdik. Türk firmaları inşaat sektöründe Avrupalı rakipleri ile çokça karşılaşıyor. Türk yapı malzemelerinin kalitesinin sadece Avrupa'da değil, komşu ülkelerde de hayata geçmiş veya geçmeye hazır projelerde değerlendirilmesi için bu toplantılara katılıyoruz. Toplantıda ürün çeşitliliğini ve ürünlerin kalitesini aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye, yapı malzemeleri ihracatında dünyada 12. sırada yer alıyor. Uluslararası projelerde karşımızda Çinli firmalar kadar Avrupalı firmalar da yer alıyor. Projede kullanılacak ürünlerin Türk malı olması için ne kadar güçlü olduğumuzu bu toplantılarda dile getiriyoruz."