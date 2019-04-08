Son Dakika Haberleri: Türk yapı sektörü Katar’a çıkarma yapacak

Türk yapı sektörü Katar’a çıkarma yapacak

13 dakika önce

17 İhracatçı Birliğinin bir araya gelerek düzenli toplantılar organize eden Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Doha'da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı'nda gövde gösterisi yapacak.

Türk yapı sektörü Katar’a çıkarma yapacak, System.String[]
17 İhracatçı Birliğinin bir araya gelerek düzenli toplantılar organize eden Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Doha'da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı'nda gövde gösterisi yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:58 

Doha, Ekonomi
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