Türk yapı sektörü Katar’a çıkarma yapacak

17 İhracatçı Birliğinin bir araya gelerek düzenli toplantılar organize eden Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Doha'da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı'nda gövde gösterisi yapacak.

17 İhracatçı Birliğinin bir araya gelerek düzenli toplantılar organize eden Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Doha'da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı'nda gövde gösterisi yapacak.

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