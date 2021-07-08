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TÜRK YAPIMCILAR DRAMAX İLE DÜNYAYA AÇILIYOR - Son Dakika

TÜRK YAPIMCILAR DRAMAX İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

08.07.2021 14:23
TÜRK YAPIMCILAR DRAMAX İLE DÜNYAYA AÇILIYOR, System.String[]

DEMİRÖREN Medya bünyesinde Nisan ayında yayın hayatına başlayan dijital platform Dramax, Türkiye'den yapımcılara da dünya ile buluşma fırsatı veriyor.

DEMİRÖREN Medya bünyesinde Nisan ayında yayın hayatına başlayan dijital platform Dramax, Türkiye'den yapımcılara da dünya ile buluşma fırsatı veriyor.

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan, başta yerli diziler olmak üzere Türk ve yabancı yapımların yer aldığı Dramax, abonelik sistemiyle hayata geçirildi. Şimdiye kadar platforma en yoğun ilgi Arjantin ve İspanya'dan gelirken bu ülkeleri İspanyolca ve Arapça konuşan diğer izleyiciler takip etti. Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne, Merhamet, Gümüş, Kuzey Güney ve Aşk-ı Memnu gibi diziler yine platformun da en çok izlenen yapımları oldu. İlk etapta İspanyolca ve Arapça dublajlı yayına başlayan Dramax'ta çok yakında yapımlar dublaj ve alt yazı seçenekleriyle İngilizce, Rusça ve Urduca da seslendirilecek.

Türkiye'nin dünyaya açılan dijital platformu, televizyon kanalları başta olmak üzere hak sahibi olan tüm yapımcılara dizilerini, belgesellerini, programlarını dünya izleyicisi ile buluşturma şansı sağlıyor. Türkiye'den tüm hak üretici ve sahiplerini de bu platformda paylaşım yapmaya olanak sağlayan Dramax, Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olma konusunda da iddialı.

'HEDEF TÜRKİYE'NİN İÇERİK İHRACAT PLATFORMUNU OLUŞTURMAK"

Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, 'Dramax tamamen Demirören Medya'nın bir ürünüdür ve Kanal D de içerik sağlayıcılarından biridir. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini içerik ihracat platformu Dramax'a paydaş olmaya davet ediyoruz. Türkiye'den yapımcı ve televizyon yöneticileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Onlardan da içerik almaya başladık. Çok yakında onları da açıklayacağız" dedi.

Kanalların yurt dışına satılıp devirlerini tamamlamış dizilerinin yanı sıra, bugüne kadar yurt dışına satışları gerçekleşmemiş, geçmiş dönemlere ait dizilerin de tekrar değer kazanacağını söyleyen Murat Saygı, 'Dramax ile bu içerikleri hiç izlememiş yepyeni kitlelere, büyük bir erişim ve farklı dil imkanlarıyla sunuyor. Sadece diziler değil; sinema ve televizyon filmleri, çocuk programları, yaşam ve belgesel sahibi olan tüm üretici ve hak sahipleri bu sistemden faydalanabilecek. Tek yapmaları gereken İspanyolca ve Arapça olarak dublajlı içerikler ile hak sahipliğini belgelemeleri" diye konuştu.

Dramax ilk olarak; Aşk-ı Memnu, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Babam ve Ailesi, Hayat Yolunda, Genco, Berivan, Fatmagül'ün Suçu Ne, Vatanım Sensin, Şeref Meselesi, Kavak Yelleri, Haziran Gecesi, Azad, Güllerin Savaşı, Yaprak Dökümü, A.Ş.K., Kayıp, Zoraki Koca, Gümüş, Merhamet, Annem, Kampüsistan, Kınalı Kar, Güneşi Beklerken, Poyraz Karayel, Menekşe ile Halil, Ihlamurlar Altında, Alın Yazım, Güneşin Kızları, Tatlı İntikam, Çemberimde Gül Oya, Bir Bulut Olsam, Kod Adı, Kuzey Güney, Siyah Beyaz Aşk, Hayat Şarkısı, Bütün Çocuklarım, Elveda Derken, Arka Sokaklar, Bodrum Masalı, Hanımın Çiftliği, Küçük Ağa, Meryem, Yabancı Damat ve Yol Arkadaşım olmak üzere gibi pek çok dizi ile yayında.

Teknik alt yapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dijital platform Dramax, www.dramax.tv, İOS ve Android mobil ve tablet uygulamalarından izlenebiliyor.

TÜRK YAPIMCILAR DRAMAX İLE DÜNYAYA AÇILIYOR
TÜRK YAPIMCILAR DRAMAX İLE DÜNYAYA AÇILIYOR

Türkiye, Nisan, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK YAPIMCILAR DRAMAX İLE DÜNYAYA AÇILIYOR - Son Dakika


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