Türk Yapımcının 'Green' Adlı Kısa Filmi Oscar Yolunda

Türk yapımcı ve senarist Mustafa Kaymak'ın ABD'deki göçmenlerin yaşadığı ayrımcılığı ve korkuları ele alan kısa filmi "Green", Oscar yolunda. 40'tan fazla festivale davet edilen ve son olarak prestijli Sundance festivalinde Jüri ödülünü kazanan film, kayıt dışı göçmenlerin sorunlarına ışık tutuyor