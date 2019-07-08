Son Dakika Haberleri: Türk Yapımcının 'Green' Adlı Kısa Filmi Oscar Yolunda
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Türk Yapımcının 'Green' Adlı Kısa Filmi Oscar Yolunda

1 saat önce

Türk yapımcı ve senarist Mustafa Kaymak'ın ABD'deki göçmenlerin yaşadığı ayrımcılığı ve korkuları ele alan kısa filmi "Green", Oscar yolunda.

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Türk yapımcı ve senarist Mustafa Kaymak'ın ABD'deki göçmenlerin yaşadığı ayrımcılığı ve korkuları ele alan kısa filmi "Green", Oscar yolunda. 40'tan fazla festivale davet edilen ve son olarak prestijli Sundance festivalinde Jüri ödülünü kazanan film, kayıt dışı göçmenlerin sorunlarına ışık tutuyor
Türk Yapımcının 'Green' Adlı Kısa Filmi Oscar Yolunda
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:00 
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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