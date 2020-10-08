Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen "Gölgeler İçinde" filmi, Moskova Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne değer bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yarışan "Gölgeler İçinde" filminin Jüri Özel Ödülü'ne layık bulunduğu belirtilerek Yönetmen Erdem Tepegöz ve ekibi tebrik edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türk yapımı 'Gölgeler İçinde' filmi Moskova Uluslararası Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika