Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor - Son Dakika

Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor

14.04.2021 14:03
Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor, System.String[]

DÜNYA dizi sektöründe önemli bir paya sahip Türk yapımları, artık yeni nesil dijital platform Dramax ile tüm dünyada yer alacak.

DÜNYA dizi sektöründe önemli bir paya sahip Türk yapımları, artık yeni nesil dijital platform Dramax ile tüm dünyada yer alacak. Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, "Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak" dedi

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı. Yayınlandığı tarihlerde tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen, reyting rekorları kıran Türk dizileri şimdi tek bir platform üzerinden tüm dünyadaki izlenecek. Demirören Medya bünyesinde yayına başlayan ve Türk dizi sektörünü dünyayla buluşturacak platformu, Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı anlattı.

"4.5 MİLYAR İNTERNET KULLANICISININ ULAŞABİLECEK BİR PLATFORM YAPTIK"

Dramax'ın tüm dünyada Türk dizi sektörünün önemli yapımlarının, geniş kitlelere daha kolay ulaşabilmesi adına değerli bir atılım olduğunun belirten Saygı, "Türk dizileri dünyaya çok fazla satılıyor. Ancak dünyadaki televizyon kanalları bu Türk dizilerini gündüz pembe dizi gibi gösteriyor. Oysa bu yapımların çok daha değer kazanabileceği, çok daha fazla nüfuslara erişebileceği düşünüyoruz. Sadece televizyon kanallarının yayın alanlarında değil, dünyadaki 4.5 milyar internet kullanıcısının ulaşabilecek bir platform yaptık. İçerik yurtdışına satılmış veya satılmamış olsun Dramax'ın bu içeriklere büyük bir değer katacağını düşünüyorum. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak" dedi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN BİR İÇERİK İHRACAT PLATFORMU OLUŞTURMAK"Saygı, "Bütün kanalların, yapımcı içeriklerini Dramax'da koysun ve buradan da bir gelir elde etsin istiyoruz. Hedefimiz mali olmaktan çok Türkiye'nin bir içerik ihracat platformu oluşturmak. Yani artık interneti olan herkes Türk içeriklerinden haberdar olacak. İlk etapta İspanyolca ve Arapça dublajlarımız olsa da yakında Rusça, Urduca ve İngilizce olacak" diye konuştu.Dramax'ın diğer platformlardan farklı olduğunu söyleyen Murat Saygı, "Diğer platformlar müşterilerini elde tutabilmek için sürekli şapkadan tavşan çıkarmak zorunda. Ancak bizim Dramax ile en büyük farkımız biz içerik üretimine para harcamıyoruz. Üretilmiş içerikleri yeniden dönüşüme sokuyoruz. Dramax'ın aynı zamanda ekonomiye de çok büyük bir katkısı var. Dramax, hem kanallara ilave gelir olacak, hem ülkeye döviz girişi sağlayacak, hem de insanların içerikleri değerlenmiş olacak. Bir nevi biz bir alışveriş merkezi açtık dükkanları kiraya veriyoruz. Rahmetli Osman Yağmur Dereli'nin Kınalı Kar diye bir dizisini yapmıştım. Şimdi o diziyi arşivde bile arasak zor buluruz. Ama o diziyi dünyada yayınlarsak çok ilginç olur. Yanı Dramax ile dünyaya ilk gösterim mal sunmuş olacağız" diye konuştu.

"TÜRK DİZİLERİ TÜM DÜNYADA NE ZAMAN VE NEREDE İSTENİRSE İZLENEBİLECEK"Bugüne kadar yurt dışına satılan dizilerin tamamının reytingleri toplandığında yaklaşık 550 milyon kişiye ulaşıldığını, Dramax ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4.6 milyar web kullanıcısı, 5.2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini aktaran Saygı, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak Arapça ve İspanyolca konuşan topraklarda yaşayan izleyiciler, Türk dizilerine ülkelerindeki televizyon kanalları tarafından ulaşabildiler. Ancak dünya artık büyük göçlerin olduğu, insanların yaşamak ve çalışmak için başka ülkelere taşındığı bir coğrafya. Türk içerikleri artık yabancı ülkelerde sadece yayınlayan kanalın yayın saatinde izlenebilen diziler olmaktan çıkıp, yabancıların 'ne zaman isterse, nerede isterse' izleyebileceği bir hale dönüşecek" ifadelerini kullandı.Murat Saygı, Kanal D'nin Dramax'ın sadece iştiraklerinden biri olduğunu söyleyerek Türkiye'deki tüm kanal ve hak sahiplerine de çağrıda bulundu. Saygı, "Dramax tamamen Demirören Medya'nın bir ürünüdür ve Kanal D de müşterilerinden birisidir. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, Türkiye'deki tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini Türkiye'nin içerik ihracat platformuna paydaş olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dramax'tan yapılan açıklamada ise, "Dramax'ta tekil ve aile paketi olarak 2 ayrı üyelik seçeneği bulunuyor; tekil paket 4,99 USD, aile paketi 8,99 USD olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyeliklerde 1 hafta ücretsiz deneme üyeliğinden yararlanabiliyor. Teknik alt yapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dijital platform Dramax, www.dramax.tv, İOS ve Android mobil ve tablet uygulamalarından izlenebilecek. Akıllı TV, Apple TV ve Android TV cihazlarından erişimin ise Dramax'ın ilk yılında kullanıma sunulması planlanıyor" denildi.


Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor
Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor
Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor

Murat Saygı, Türkiye, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlanıyor - Son Dakika


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