Türk yapımları Pakistan'da yerli dizi kalitesini arttırdı - İSLAMABAD - Son Dakika

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han, Türk yapımlarıyla rekabet etme gereksiniminin Pakistanlı yapımcıları daha kaliteli diziler ortaya çıkarmaya zorladığını söyledi.

Han, Türk dizilerinin ülkedeki konumu ve ortaya çıkardığı rekabete ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Devlet kanalı PTV'de Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlanmasıyla Türk yapımlarına ilginin ülke geneline yayıldığını belirten Han, Türk dizilerinin Türk tarihi, İslam tarihi ve İslam kültürünü öğretmekte önemli araçlar olduğunu kaydetti.

Han, Diriliş Ertuğrul'un Başbakan İmran Han'ın isteğiyle PTV'de Urduca dublajlı olarak yayınlanmaya başladığını aktararak, "Pakistan metropollerinde bu dizi zaten internetteki dizi platformları üzerinden İngilizce altyazılı izleniyordu. PTV'de dublajlı yayımlanmasıyla şu an Pakistan'da herkes Diriliş Ertuğrul izliyor çünkü İslami yaşam tarzını, İslam kültürünü, tarihini, Müslümanların inanç dünyasını, Türk tarihini ve kültürünü çok güzel anlatan öğretici bir dizi." diye konuştu.

Kitap okuma oranlarının düştüğünü dile getiren Han, özellikle gençlere tarih, kültür ve İslami değerlerle ilgili bilgilerin diziler, filmler ve internet üzerinden yapılan yayınlarla verilmesi gerektiğini vurguladı.

Han, "Başbakan Han, bir toplantıda İslam tarihi ve kültüründen bahsederken yine TRT'de yayımlanan Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinden de söz etti ve bu dizinin de Pakistan'da yayımlanmasını istedi." ifadesini kullandı.

"Türk yapımları Hollywood ve Bollywood'un çok ilerisinde"

Kendisi de yapımcı olan Han, senaryo, oyunculuk ve çekim teknikleri açısından Türk dizilerinin oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Han, "Türk dizileri insanda merak uyandırıyor, izleyenler bir sonraki bölümü merak ediyor. Bunun yanında müzikler, setler, oyunculuk ve çekim teknikleri Hollywood'dan bile kaliteli. Birçok Hollywood yapımı Türk yapımlarıyla rekabet bile edemez. Türk yapımları, Bollywood yapımlarını bile geçti. Önceden Pakistan'da Hint dizi ve filmleri izlenirken şimdi Türk yapımları izleniyor." diye konuştu.

Ülkede bazı özel kanalların Türk dizilerini yayımlayarak reyting rekorları kırdığına vurgu yapan Han, iki rakip kanalın karşılıklı Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu dizilerini yayımlamasıyla başlayan süreçte hiçbir Pakistan yapımının, iki Türk dizisinin karşısında tutunamadığına dikkat çekti.

Bu durumda rekabetin daha da kızıştığını kaydeden Han, "Türk yapımlarıyla rekabet Pakistanlı yapımcıları daha kaliteli diziler ortaya çıkarmaya zorladı. Pakistanlı yapımcılar, Türk dizileriyle rekabetin sonucu olarak artık eskiye göre daha kaliteli ve güzel yapımlar ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

" Ertuğrul Gazi, Pakistan'da seçime girse kazanır"

Han, Pakistan ile Türkiye'nin dizi ve film üretimi noktasında iş birliği yapmasının öneminin altını çizerek, iki ülkeden yapımcı, yönetmen ve oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Ortak yapımlarla İslam kültürü ve tarihinin dünyaya tanıtılabileceğini söyleyen Han, şöyle devam etti:

"Bu ortaklık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Han'ın görüştüğü konulardan biriydi. Birbirimizi ziyaret etmeliyiz ve siz yeteneklerinizi buraya yollamalısınız, biz de size yollamalıyız. Eminim ki Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ) buraya gelse ve sokağa çıksa insanlar deliye döner. Ertuğrul Gazi (Engin Altan Düzyatan) burada seçime girse kazanır. Hatta Halime Sultan (Esra Bilgiç) bile kazanır. İsteriz ki bir Pakistanlı aktör de Türkiye'de seçime girse kazanacak hale gelebilsin."

Han, Pakistan'da Türk tarihi, kültürü, İslam tarihi ve tarihi şahsiyetleri anlatan Türk yapımlarını daha çok görmek istediklerini de sözlerine ekledi.