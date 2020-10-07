Türk yapımlarını izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor - Son Dakika

Türk yapımlarını izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor

07.10.2020 10:07
Türk yapımlarını izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Hindistan'a 8 farklı ülkede İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını...

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Hindistan'a 8 farklı ülkede İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, bulundukları ülkelerde Netflix aracılığıyla Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk kültürüne ve tarihine çok daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ortaya koydu.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43'ü "Türk insanıyla tanışmak, Türkiye'den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim." diyor

Araştırmanın geçen ay yayınlanan ilk aşama sonuçları da Netflix'in Türk yapımlarını 190 ülkeye taşıması sayesinde Türkiye'ye yönelik turistik ilginin ciddi oranda artırdığını göstermişti.

Sekiz farklı ülkede gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının ikinci aşama sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan'daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

Türkiye'den arkadaş edinmek istiyorlar

Elde edilen sonuçlara göre, ilk grupta yer alan ve Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43'ü "Türk insanıyla tanışmak, Türkiye'den arkadaşlar edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim." diyor. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında Türkiye'den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28 olarak dikkati çekiyor.

Araştırma, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk tarihine ve sanatına duyduğu ilginin de ciddi ölçüde arttığını gösteriyor. İlk gruptaki katılımcıların yüzde 55'i "Türk kültürü, sanatı ve tarihi hakkında araştırma yapmak ve daha çok şey öğrenmek istiyorum." derken, yerli yapımları izlemeyenler arasında bu oran yüzde 40'ın altında kalıyor.

Yerli üretim ürünlere yöneliyorlar

Diğer yandan araştırma, dizi ve filmlerin yarattığı pozitif etkinin, bu yapımları takip eden farklı ülkelerdeki kişilerin satın alma tercihleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre Türk yapımlarını izlemeyen kişiler arasında Türkiye'de üretilen ürünleri satın alma isteği yüzde 31 civarındayken, izleyenler arasında bu oran yüzde 49'a çıkıyor. Başka bir deyişle yerli yapımları izleyenler arasında yaklaşık olarak her iki kişiden biri Türkiye'ye özgü ürünleri satın almayı tercih ederken izlemeyenler arasında oran üçte birin altında.

Aynı araştırmanın geçen ay açıklanan ilk aşama sonuçlarında ise normal koşullarda bulundukları ülkede Türk yapımlarını izlemeyen kişilerin Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koymuştu. Araştırmada ayrıca Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye'ye turist olarak gelme ihtimalinin izlemeyenlerin iki katından daha fazla olduğunu da çıkan sonuçlar arasında yer alıyordu.

"Made in Turkey" koleksiyonu ile kolay erişim

Türkiye'de üretilen yapımları 190 ülkedeki 193 milyon üyesine taşıyan Netflix, geçtiğimiz Şubat ayında üyelerinin bu yapımlara daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacak bir adım atarak "Made in Turkey" içerik koleksiyonunu hizmete sunmuştu. Netflix üyeleri, bu koleksiyona dünyanın her noktasından "netflix.com/MadeInTurkey" adresine girerek ulaşabiliyor.

Netflix'in içerik kütüphanesinde, yabancı yapımların yanı sıra çok sayıda Türkçe içerik yer alıyor. Bu yapımlar arasında Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, Rise of Empires: Ottoman, Yarına Tek Bilet ve Exatlon Türkiye gibi çeşitli formatlardaki Netflix orijinal yapımlarına ek olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, 7. Koğuştaki Mucize, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi sayısız lisanslı yapım da bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, araştırma, Netflix, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk yapımlarını izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor - Son Dakika

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