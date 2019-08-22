Türk yardım gönüllülerinden Endonezya'daki yoksul köy halkına destek

Türkiye'den sosyal yardımlaşma amacıyla Endonezya'ya gelen yardım gönüllüleri, köyde yaşayan yoksul halk ve çocukların yüzünü güldürdü.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının ilan ettiği 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında, bakanlığın desteği ile Endonezya'ya gelen Türk yardım gönüllüleri, Bursa'da Eğitim Gören Endonezyalı Öğrenciler Topluluğunun (PPI) düzenlediği yardım etkinliğine katıldı.

Etkinlikte fidan dikimi, sağlık taraması, oyun etkinlikleri, hediye dağıtımı, Türkçe dersi ve Türk kültürünün tanıtılması gibi çeşitli faaliyetler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gönüllülük faaliyeti yürüten Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğini temsilen etkinliğe katılan Erol Öztamur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizler Türkiye'de farklı alanlarda ve Türkiye'nin her noktasında gönüllülük faaliyeti yapan gençleriz. Türkiye'de okuyan Endonezyalı öğrenciler, kendi ülkelerinde özellikle de geri kalmış bölgelerinde gönüllülük faaliyeti yaptıklarını ve bu sene de bizleri konuk etmek istediklerini ilettiler." dedi.

Dikilen fidanlar öğrencilere burs imkanı sağlayacak

Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktan ve 16 saat süren bir yolculuğun ardından Cava Adası'ndaki Banten eyaletinde zorlu bir bölgede yer alan Mekarmanik köyüne geldiklerini anlatan Öztamur, "Amacımız Türkiye'de ilan edilen gönüllülük yılı çerçevesinde Türklerin gönüllü ruhunu tüm dünyaya aktarmak." dedi. Bu kapsamda da ilk duraklarının Endonezya olduğunu belirten Öztamur, bölgede insanların samimi yüzü ve sıcaklığı ile karşılaştıklarını ifade etti. Öztamur, şöyle devam etti:

"Bu bölgede şu ana kadar 5 gün geçirdik. Bu süre zarfında, halkın sağlık taramasının yapılması, çocuklarla oyun oynanması, okul faaliyetleri ve özellikle ağaç dikimi bizim için çok değerliydi çünkü buraya getirdiğimiz ağaçlarda ülke adına, cumhuriyet adına ve devlet adına şehit verdiğimiz insanların adı yazıyordu. 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir, şehit Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve şehit Muhammet Fatih Safitürk gibi ülkemiz adına canlarını geleceğimize feda etmiş insanların isimlerini buraya verdik."

Dikilen ağaçların bir manası olduğunu vurgulayan Öztamur, bu isimler adına dikilen ağaçların 5 yıl sonra verdiği meyvelerle bu köydeki çocuklara burs imkanı sağlanacağını ifade etti.

Onların verdiği nefesler ve dularının bu ülkedeki başka çocuk ve insanlar için geleceğe umut olacağını dile getiren Öztamur, "Biz Türkiye'de bu faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz ama bunu başka bir ülkede deneyimlemek, başka bir coğrafyada hissedebilmek ve çocukların yüzünde küçük de olsa bir tebessümü görebilmek bizim için en büyük tecrübelerden oldu." şeklinde konuştu.

Gönüllülük etkinliğine Bursa'dan katıldığını söyleyen Canan Çakır da burada yürütülen projede yer alan tüm ekiple dezavantajlı bölgedeki köyde öğrenciler ve halk adına birtakım gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.

Dokuz yaşındaki kızı ile bu faaliyetlere katıldığını dile getiren Çakır, "Burada arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyledi, boyamalar yaptı ve birtakım faaliyetlerde destek oldu. Hatta ülkemiz adına burada Durian ağaçları diktik. Ağaçlardan ileride elde edilecek meyvelerin geliri ile öğrencilere burs imkanı olarak sağlanacak." diye konuştu.

Bursa'da uluslararası bir imam hatip okulunda 4 yıldır yabancı öğrencilere Türkçe öğretmenliği yaptığını belirten Çakır, "Bu işi yapmaktan büyük zevk duyuyorum. Tabii ki bu işi yaparken o çocukların ülkelerini merak ediyorsunuz. Farklı kültürleri tanımak istiyorsunuz. Gönüllülük ve farklı kültürleri tanıma isteği birleşince ortaya böyle bir proje çıktı." ifadelerini kullandı.

Amacının bir taraftan da insanlara Türkçeyi tanıtmak olduğunu söyleyen Çakır, "Çünkü çok uzaklardaki bir köyde, belki Türkiye'nin adını duymadıkları bir köydeyiz şu an. Çocukların Türkçe konuştuğuna şahit oluyoruz. Aslında hem Türkçemizi dünyaya yaymak hem de o çocukların ufuklarında yeni dünyalar oluşturabilmek açısından bunu önemsiyorum." dedi.

Organizasyonun komite başkanlığını yapan ve Bursa'da eğitim gören Usamah Taqiyuddin de sosyal yardımlaşma projesi amacıyla bu köye geldiklerini ve birçok imkandan yoksun olan bu köyde çeşitli etkinliklerle, özellikle çocuklar ve köy halkı için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Gönüllüleri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 2 bin 500 kişinin yaşadığı Mekarmanik köyünün Muhtarı Hacı Aliyudin de köylerinde ilk kez başka ülkeden yabancı misafir ağırladıklarını, Türkiye'den gelen yardım gönüllülerinin köylerinde yaptıkları faaliyet ve hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.