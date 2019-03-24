Türk Yardım Kuruluşları Mozambik'e Ulaştı (2)
32 dakika önce
- Askeri uçaktan yardım faaliyetinde kullanılacak araçların inidirilmesi MAPUTO - Mozambik'te meydana gelen kasırga ve sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları ülkeye ulaştı.
- Askeri uçaktan yardım faaliyetinde kullanılacak araçların inidirilmesi MAPUTO - Mozambik
'te meydana gelen kasırga ve sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları ülkeye ulaştı. (2)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:43 Kaynak: AA
TMSF, Uzan Grubu'nun El Konulan Adabank'ını Sattı
ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı