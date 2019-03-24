Son Dakika Haberleri: Türk Yardım Kuruluşları Mozambik'e Ulaştı (2)

Türk Yardım Kuruluşları Mozambik'e Ulaştı (2)

32 dakika önce

- Askeri uçaktan yardım faaliyetinde kullanılacak araçların inidirilmesi MAPUTO - Mozambik'te meydana gelen kasırga ve sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları ülkeye ulaştı.

- Askeri uçaktan yardım faaliyetinde kullanılacak araçların inidirilmesi MAPUTO - Mozambik'te meydana gelen kasırga ve sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları ülkeye ulaştı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:43 Kaynak: AA

AFAD, Mozambik, Güncel
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