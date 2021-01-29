Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür desteği - Son Dakika

Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür desteği

29.01.2021 18:53
Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür desteği, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, WEFA Avusturya Derneği, Sadakataşı Derneği, Bursa Fetih-Der, Almanya ONhayat Derneği ve Kosova Yetim Vakfı iş birliğinde, Kosova'daki ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda ve kömür, 420 yetime kışlık mont dağıtılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, WEFA Avusturya Derneği, Sadakataşı Derneği, Bursa Fetih-Der, Almanya ONhayat Derneği ve Kosova Yetim Vakfı iş birliğinde, Kosova'daki ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda ve kömür, 420 yetime kışlık mont dağıtılacak.

İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'dan gelen insani yardım kuruluşları olarak bir hafta boyunca Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini, dağıtımda önceliğin etnik toplum gözetilmeden ihtiyaç sahibi yaşlı ve yetimlere verileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu zorlu süreçte ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Atalay, "Pandemi döneminde özellikle en çok mağdur olan yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için Türkiye'den bir yardım eli olarak, bu sıkıntılı günlerde bağışçılarımızın da yardımıyla buraya geldik." dedi.

Salgın nedeniyle ihtiyaçların daha da arttığını belirten WEFA Avusturya Derneği Başkanı Hasan Yetiş ise "Buradaki insanlar gerçekten ihtiyaç sahipleri. Yardım edenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın İskenderay, Kosova Ovası, Mitroviça belediyelerinde gaziler ve azınlık topluluklarına yönelik başlayan dağıtımlara, yarın Prizren şehrinde devam edilecek.

Avusturya, Kosova, Kömür, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine gıda ve kömür desteği - Son Dakika


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