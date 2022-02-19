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Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları - Son Dakika

Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları

19.02.2022 15:27
Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları

KOSOVA İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, IHA Avusturya Derneği, Sadakataşı Derneği, Almanya ONhayat Derneği ve Kosova Yetim Vakfı iş birliğinde Kosova'daki ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda, 500 aileye kömür dağıtılacak.

KOSOVA İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, IHA Avusturya Derneği, Sadakataşı Derneği, Almanya ONhayat Derneği ve Kosova Yetim Vakfı iş birliğinde Kosova'daki ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda, 500 aileye kömür dağıtılacak.

Kosova Yetim Vakfı Başkanı Fadil Pushkolli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'dan hayırseverlerin desteğiyle kış boyunca Kosova'da etnik toplum gözetilmeden ihtiyaç sahibi herkese ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaşanan salgın neticesinde ihtiyaç sahiplerinin durumlarının daha da ağırlaştığını söyleyen Pushkolli, "Kosova'da kış yardımı çalışmalarını sürdürüyoruz ve Kosova'da yaklaşık 100 ton kömür dağıtıyoruz. Bütün Türkiye'deki kardeşlerimize İHH İnsani Yardım Vakfı olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova Ovası belediyesinde, azınlık topluluklarına yönelik başlayan yardım dağıtımlarına, Mamuşa ve İpek belediyelerinde devam edilecek. Yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda, 500 aileye de kömür dağıtılması hedefleniyor.

Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları
Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları
Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları
Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları

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Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları Düşünce kuruluşlarından 'iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı' çağrısı Düşünce kuruluşlarından "iklim hedefleri doğrultusunda kömür kullanımı sıfırlanmalı" çağrısı Son dakika haberleri... Lavrov: 'Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var' Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var"

Avusturya, Kosova, Kömür, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk yardım kuruluşlarından Kosova'da ihtiyaç sahiplerine kış yardımları - Son Dakika
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