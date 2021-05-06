Türk yardım kuruluşu Darul Eytam, Lübnan'da 700 Filistinli yetime nakdi destek sağlıyor - Son Dakika

Türk yardım kuruluşu Darul Eytam, Lübnan'da 700 Filistinli yetime nakdi destek sağlıyor

06.05.2021 14:49
Türk yardım kuruluşu Darul Eytam, Lübnan'da 700 Filistinli yetime nakdi destek sağlıyor, System.String[]

Türkiye'de faaliyet gösteren Darul Eytam Vakfı, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan yüzlerce Filistinli yetime nakdi yardımda bulundu.

Türkiye'de faaliyet gösteren Darul Eytam Vakfı, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan yüzlerce Filistinli yetime nakdi yardımda bulundu.

Darul Eytam Vakfı Başkan Yardımcısı Halit Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kamplarda yaşayan 450 yetim çocuğun masraflarını üstlenmeye yönelik bir proje yürüttüklerini belirtti.

Ramazan ayı münasebetiyle hem destekledikleri Filistinli yetim çocukları görmek hem de bağışlarla yeni yetimlere ulaşmak üzere Lübnan'a geldiklerini aktaran Çebi, bu ramazandan itibaren kefaletlerini üstlendikleri çocuklara 250 yetimi daha eklediklerini ve böylece Lübnan'da toplam 700 yetim çocuğa nakdi yardımda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik gibi problemler nedeniyle zor günler geçiren mülteci ailelere her ay düzenli olarak yetim destekleme projesi ile katkıda bulunduklarını anlatan Çebi, destek projeleriyle yetim çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Çebi ayrıca, savaş, kriz ve göç nedeniyle zor durumda bulunan pek çok bölgede toplamda 4 bin çocuğa sponsorluk çalışması kapsamında destek verdiklerini kaydetti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

Ramazan, Türkiye, Mülteci, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk yardım kuruluşu Darul Eytam, Lübnan'da 700 Filistinli yetime nakdi destek sağlıyor - Son Dakika


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