Türk Yardım Vakfından Tsunaminin Vurduğu Endonezya'ya Yardım
2 saat önce
İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'da yaşanan tsunami felaketi sonrası bölgeye yardım gönderdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı
, Endonezya'da yaşanan tsunami felaketi sonrası bölgeye yardım gönderdi. İlk etapta felaketten etkilenen 7 bin 500 kişiye yardım edildiği aktarıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 429 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi sonrası bölgeye iyardım ulaştırdı. İlk etapta felaketten etkilenen 7 bin 500 kişiye yardım edildiği aktarıldı. Yapılan yardım kapsamında mağdurlara barınak malzemesinin yanı sıra gıda ve hijyen paketi dağıtıldı. - JAKARTA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: İHA
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz