Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor - Son Dakika
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Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor

27.04.2022 10:25
Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor

Avrupa şampiyonu Berkay Besler, pistlerde gösterdiği başarılarla Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor.

Avrupa şampiyonu Berkay Besler, pistlerde gösterdiği başarılarla Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. Genç yarış pilotu, Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası'nın ilk prototip yarışlarının ikisini de birincilik ile bitirirken, 5 kez Türkiye, 1 kez Belçika şampiyonu, 1 kez dünya 3.'sü ve 1 kez de Academy Trophy Championship 3.'sü oldu.

1999 doğumlu yarış pilotu Berkay Besler, gösterdiği başarılarla Türkiye'nin adını Avrupa sahnesinde duyurmaya devam ediyor. Son zamanlarda Avrupa pistlerinde adından sıkça söz ettiren Avrupa şampiyonu Besler, son olarak Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası'nın ilk prototip yarışlarının ikisini de birincilik ile bitirdi. 5 kez Türkiye, 1 kez Belçika şampiyonu, 1 kez dünya 3.'sü ve 1 kez de Academy Trophy Championship 3.'sü olan Besler, bugüne kadar 169 kez yarış pistine çıktı. Genç pilot Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası'nın dışında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil ediyor.

Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Besler, "Prototype Cup Germany Şampiyonası'nın ilk yarışı için Belçika'nın Spa pistindeydik. Takımla birlikte yaptığımız ilk Prototip yarışlarının ikisini de birinci bitirdik. Şampiyona 4 hafta sonu ve 8 yarıştan oluşuyor. İlk hafta sonunu tamamladık geriye 3 hafta sonu 6 yarış kaldı. Bu hafta sonu alabileceğimiz maksimum puanı aldık ve şu anda şampiyonada lider konumdayız" dedi.

BABASININ İZİNDE, HEDEFLERİNE TAM GAZ GİDİYOR

2005 yılında Ralli Şampiyonu olan babası Mehmet Besler'in izinden giden Berkay Besler, 4 buçuk yaşında Karting sporuyla yarışlara başladı. Berkay bugüne kadar 169 yarışa çıkarken bu yarışlardan 108'i yurt dışında, 61'i ise Türkiye'de gerçekleşti. BMW'nin fabrika pilotu olmayı hedefleyen Besler'in en büyük hedeflerinden biri de Le Mans Prototype 1'de (LMP1) şampiyon olmak.

(İHA)

Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor
Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor
Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor
Türk yarış pilotu Berkay Besler, Avrupa'da hız kesmiyor

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Kaynak: İHA

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