Türk yatırımcının 78 milyon liraya aldığı tarihin ilk tweet'inin NFT'si elinde fena patladı! Son teklif 100 TL - Son Dakika
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Türk yatırımcının 78 milyon liraya aldığı tarihin ilk tweet'inin NFT'si elinde fena patladı! Son teklif 100 TL

20.07.2023 20:28

Dünyada atılan ilk tweet'in NFT halini 78 milyon TL'ye satın alan Türk yatırımcıya gelen son teklif 100 TL oldu.

Bir dönem kripto paraların adından yükselişe geçen bir diğer yatırım aracı da NFT olmuştu. Dijital ortamdaki bir varlığın telif haklarının satın alınarak sadece bir kişiye ait olması şeklinde özetlenebilecek NTF sistemindeki en dikkat değer satışlardan biri de Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafın atılan tarihin ilk tweeti olmuştu.

2.9 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Dorsey'in NFT haline getirip açık artırmaya çıkardığı "just setting up my twttr" yazan tarihin ilk tweet'ini Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, tam 2.9 milyon dolar değerinde 1.630 adet ETH ödemesiyle satın almıştı.

YÜZDE 99 ZARAR ETTİ

Sina Estavi, geçtiğimiz yıl söz konusu NFT'yi açık artırma ile satmak istedi. Ancak Estavi'nin talep ettiği 46 milyon dolarlık fiyata kimse yaklaşmayınca açık artırma iptal edildi.,

EN SON TEKLİF 100 TL

NFT'yi elinde tutmaya devam eden Estavi'nin "ilk tweetine" bir NFT pazar platformunda 0,002 EHT teklif edildi. Bu paranın anlık olarak karşılığı 3,84 dolar yani sadece 103,42 TL. Üstelik sonra bir aya bakıldığında en iyi teklif ise bin 295 TL.

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Twitter, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk yatırımcının 78 milyon liraya aldığı tarihin ilk tweet'inin NFT'si elinde fena patladı! Son teklif 100 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk yatırımcının 78 milyon liraya aldığı tarihin ilk tweet'inin NFT'si elinde fena patladı! Son teklif 100 TL - Son Dakika
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