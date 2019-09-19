Son Dakika Haberleri: Türk yatırımcının favorisi İngiltere
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Türk yatırımcının favorisi İngiltere

2 saat önce

"Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporuna göre, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor.

Türk yatırımcının favorisi İngiltere, System.String[]

"Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporuna göre, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:45 
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