Türk yatırımcının favorisi İngiltere
2 saat önce
"Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporuna göre, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor.
"Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporuna göre, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:45
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