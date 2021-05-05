Türk yazılım şirketi, Siemens için "dijital ikiz" geliştirecek

Türk yazılım şirketi Simsoft, global teknoloji firması Siemens için tüm üretim ve mühendislik süreçlerinin daha doğru ve akıllı planlanmasını sağlayacak dijital çözüm geliştiriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TÜSİAD'ın 3 yıldır düzenlediği Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı, teknoloji kullanıcısı şirketler ile tedarikçilerini özel olarak tanımlanan ihtiyaçlara dijital dönüşüm çözümleri oluşturmak için bir araya getiriyor.

Bu kapsamda, sanayinin dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi, teknoloji kullanıcısı ve tedarikçisinin buluşturulması, Türkiye'de bulunan teknoloji tedarikçi ağının artırılması ile ilham veren uygulama örneklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

TÜSİAD SD2 Simsoft Siemens Projesi'nin (Materyal Planlaması ve Üretim Simülasyonu) teknoloji tedarikçisi Simsoft Bilgisayar Teknolojileri, Türk savunma sanayisinde elde ettiği bilgi, tecrübe ve deneyimle sanayide faaliyet gösteren firmalara değer katmayı hedefliyor. Şirket, bu nedenle farklı sorunlara çözüm sunan "Simovate Ürün Ailesi"ni geliştirdi. Simovate, sanayide dijital dönüşüm amacıyla birçok farklı noktada çalışmalar yürütüyor.

Başlığı, teknoloji kullanıcısı Siemens tarafından "Materyal Planlaması ve Üretim Simülasyonu" şeklinde belirlenen proje için teknoloji tedarikçisi olarak Simsoft seçildi. Proje ekipleri ile 2 aylık sıkı bir çalışma dönemine giren 2 firma, projeyi en alt kırılımına kadar detaylandırıp bir plan üzerinde çalışmaya başladı.

Projenin en büyük hedeflerinden birini planlama mühendislerinin üzerlerindeki eforu en aza indirmek oluşturuyor. Bu nedenle çizelgeleme ve yapay zeka destekli uygulamanın, insan hatasından kaynaklanan yanlışlıklar ve zaman kayıplarının önüne geçmesi hedefleniyor. Projenin ilerleyen safhalarında tüm fabrikanın "dijital ikizinin" oluşturulması ve bilgi sistemlerinden alınan farklı verilerin sentezlenip simülasyonun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ulusal ve uluslararası pazar payı beklentisi

TÜSİAD SD2 kapsamında bir araya gelen ve teknoloji kullanıcısı Siemens tarafından özel olarak ortaya konulan soruna, teknoloji tedarikçisi Simsoft tarafından isteri tam karşılayan bir çözüm sunuldu. Proje, gerçek sistemler üzerinde çalışmak ve entegrasyon süreciyle devam edecek.

Proje kapsamında bu yılın 3'üncü çeyrek sonuna kadar projenin fabrikada uygulama safhasının tamamlanması hedefleniyor. Projenin sektör veya özel alan gereksinimi olmadığı için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde pazar payı elde edeceği değerlendiriliyor.

Proje, özellikleri bakımından web tabanlı çizelgeleme ve sürükle bırak yetenekleri ile kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Bu kapsamda üretim çizelgesine ulaşmak isteyen firma personelinin kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapabilecekleri ve yetkileri kadar veri görebilecekleri bir senaryo bulunuyor. Uygulama, firmaların bilgi sistemlerine entegre olarak daha anlamlı ve daha doğru sonuçlar elde ediyor.