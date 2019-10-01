Türk yazılım şirketi yapay zekayla kameraları akıllandırıyor

İSTANBUL - Yapay zeka kullanarak geliştirdikleri GETS adlı yazılım ile güvenlik kameralarını akıllandıran Türk yazılım şirketi, insanların duygu durumlarından nesneleri tanımaya kadar bir çok veriyi analiz edebiliyor.

Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Ayvos, şirketi geliştirdikleri yazılım sayesinde yapay zeka kullanarak güvenlik kameralarını akıllandırıyor. Mevcut güvenlik kameralarından alınan görüntüler yazılım sayesinde analiz edilerek bilgiye dönüştürülüyor. Geliştirilen yazılımla güvenlik kamerasındaki nesnelerin canlı ve cansız olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu ve yüz ifadelerinden duygu durumu ölçülebiliyor. Elde edilen bilgisayar verileri istendiği takdirde anında cep telefonuna iletilebiliyor. Sistem istenen özelliklere göre farklılık gösterse de mevcut güvenlik kameralarını değiştirmeden kullanıldığı için düşük maliyetli oluyor.



"Bir çok bilgi yapay zeka kullanılarak ölçülebilir hale geldi"

Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren Ayvos şirketinin Kurucusu ve CEO'su Eray Hangül, "Ormanda sürekli görüntü topladığınız foto kapanlarınız var. Bununla hayvan çeşitliliğini ölçüyorsunuz. Yazılımımız sayesinde foto kapanlardaki gelen görüntüyü veriye dönüştürerek analiz edebiliyorsunuz. Biz güvenlik odaklı nesne ayrıştırma sistemimize 'GETS' diyoruz. Bir çok kamu kurumu ile çalışıyoruz ve özel olarak çalıştığımız şirketler de bulunuyor. Güvenliğin dışında görüntüden yüz tanımlama, yaş, cinsiyet ve duygu durumu ayrımının yapılması gibi sistemleri de yazılımlarımız ile yapabiliyoruz. Perakende sektöründe bir mağazanın müşteri profilinin çıkarılması veya dijital bir reklam alanının ne kadar izlendiği öğrenebiliyoruz. Reklamları izleyenlerin ne kadarının mutlu başlayıp mutsuz ayrıldığını öğrenebiliyoruz. Bu bilgilerin en büyük faydası yatırım yaparak reklam veriyorsunuz, gerçekten hedef kitlenize ulaşabilmenizi ölçebiliyorsunuz. Sahadaki bir çok bilgi kamera ve yapay zeka kullanılarak ölçülebilir hale geldi" diye konuştu.



"Var olan kameraları akıllandırmış oluyoruz"

Mevcut güvenlik kameralarına kurdukları yazılım ve sisten ile akıllandırdıklarını dile getiren Hangül, "Mevcut sisteme donanımsal olarak çok ekleme yapmadığımız için yaptığımız sistemin maliyeti de düşük oluyor. Kurumlar veya şirketler bizim alt yapımızı kullanarak işlerini daha verimli hale getirebilirler. İlk başladığımız dönemlerde nesne tanımaya odaklanmıştık. Özellikle güvenlik temel bir ihtiyaçtır. Bu konuda gerçek nesne ayrıştırmak gerçekten çok önemlidir. Görüntüdeki bir araba mı insan mı olduğunu anlayabiliyoruz. Var olan kameraları akıllandırmış oluyoruz. Sizin sadece sahada yüzlerce kameranız var. Bu kameralardan gelen görüntünün analizini yaparak bilgiye dönüştürebiliyoruz" ifadelerini kullandı.