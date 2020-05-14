Türk yazılımcılar, iş dünyasına yönelik online platform geliştirdi - Son Dakika

ANKARA'da 30 kişilik Türk yazılım ekibi, çalışanların maaş bordroları dahil tüm evrakının yasal geçerliliği ve hukuki delil niteliğinde olacak şekilde elektronik ortamda iletilmesini sağlayan online platform geliştirdi. Bilgisayar mühendisi Kezban Boztürk, "Koronavirüsten dolayı sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Fiziksel teması tamamen sıfıra indiren platform geliştirdik" dedi.

Ankara Bilkent Cyberpark'ta faaliyet gösteren yazılım firmasında, geçen yılın başında, firmaların personele yasal olarak bildirmek zorunda olduğu bordro, ücret hesap pusulası ve belgeler için online platform geliştirmeye karar verildi. Yaklaşık 30 kişilik yazılım ekibi, 9 ay süren çalışma sonrası 'KolayPeyk' adlı online platformu geliştirdi. İş dünyasına yönelik hazırlanan platform, çalışanın ücret bordroları dahil tüm evrakını yasal geçerliliği olan ve hukuki delil niteliğinde olacak şekilde elektronik ortamda iletilmesini sağlıyor. Özellikle koronavirüs salgınıyla artan evden çalışma sonrası birçok firma, geliştirilen ürünü kullanmaya başladı. Ayrıca 74 ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde 150 bine yakın Ar-Ge firması olan Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP), salgın döneminde iş dünyasına değer katacak yenilikçi yazılım çözümleri arasında 'KolayPeyk'i onaylayarak, dünyaya ilan etti.

'SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK GEREKİYOR'

Firma kurucu ortağı, bilgisayar mühendisi Kezban Boztürk, ürünlerini 30 yazılımcıyla birlikte geliştirdiklerini, birçok e-dönüşüm projesinde de entegratör firma olarak bulunduklarını belirtti. Boztürk, 'KolayPeyk' ile işveren ve işçi arasında gerçekleşen tebliğ- tebellüğ sürecinin dijital ortama taşındığını aktardı. Boztürk, "'Covid-19'dan dolayı sosyal mesafeyi korumak gerekiyor. Bu üründe fiziksel teması tamamen sıfıra indirip, iş veren ya da insan kaynakları temsilcileri tarafından çalışanlara göndermeleri gereken belgeler için platform geliştirdik" diye konuştu.

Platformun güvenliğinin e-imza ve TÜBİTAK'ın 'zaman damgasıyla' sağlandığına dikkat çeken Boztürk, "TÜBİTAK 'zaman damgası' bu iletinin hangi tarihte, içerikle var olduğunu ispatlayan bir teknoloji. Aynı zamanda personel tarafından da bu iletinin ulaştığı, ulaşan iletinin de kendi tarafından onaylandığı veya cevap vermesi gerekiyor ise yazmış olduğu metni değişmeden insan kaynakları (İK) temsilcisine ulaşmasını sağlayan bir platform. Yine buradaki personelin cevaplandırdığı her bir ileti TÜBİTAK zaman damgasıyla mühürlenerek gönderilmektedir" dedi.

Kezban Boztürk ayrıca online platform ile firmaların kağıt maliyetinden büyük oranda kurtulduğunu açıkladı.