Son Dakika Haberleri: Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, ABD'ye açıldı
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Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, ABD'ye açıldı

1 saat önce

Türk yazılımcıların geliştirdiği, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı sunan Octopod, ABD pazarına açıldı.

Türk yazılımcıların geliştirdiği Octopod, ABD'ye açıldı, System.String[]
Türk yazılımcıların geliştirdiği, işletmelere kendi ihtiyaçlarına uygun yazılımları "oyun oynar gibi" kolay ve pratik biçimde geliştirme olanağı sunan Octopod, ABD pazarına açıldı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:17 
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