"Türk Yemekleri Resim Sergisi" açıldı - Son Dakika
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"Türk Yemekleri Resim Sergisi" açıldı

26.05.2022 00:36
"Türk Yemekleri Resim Sergisi" açıldı

Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce resim sergisi açıldı.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Türk Mutfağı Haftası'nı Kilis'te valilik ve belediye ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Kilis'in yöresel yemekleriyle ilgili bir sergi açtıklarını belirten Özdemir, "Sergide 25 çeşit yemek ve tatlı fotoğrafı var. 3 coğrafi işaret aldığımız tescilli Kilis tava, cennet çamuru ve katmer mevcut." dedi.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

Türk Yemekleri Resim Sergisi açıldı
Türk Yemekleri Resim Sergisi açıldı
Türk Yemekleri Resim Sergisi açıldı
Türk Yemekleri Resim Sergisi açıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türk Yemekleri Resim Sergisi' açıldı - Son Dakika


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