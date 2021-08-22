Türk Yerel Hizmet-Sen'den HKMO'ya ziyaret - Son Dakika

Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nevzat Kukara, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı'nı ziyaret etti.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ile bir araya gelen Kukara, kamuda çalışan harita ve kadastro mühendislerinin sorunları ve özlük hakları konusunda istişare etti. Kamuda çalışan harita ve kadastro mühendislerinin özlük ve sosyal hakları ile kurumlarda karşılaştıkları sorunları aktaran Bülent Yıldırım, gündemde olan memur zammı önerilerini de sıraladı.

Yıldırım, "Malum kamuda bazı meslek mensuplarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi gündemde. Biz de bir meslek örgütü olarak, kamudaki mühendislerin ek göstergelerinin 4800 veya 5200'e yükseltilmesini öneriyoruz. Meslektaşlarımızın bu noktadaki haklı taleplerini tüm ilgili ve yetkililere iletmeyi görev kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı'nın mesleki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Bülent Yıldırım, yaptıkları hizmetlerden bahsederek, harita ve kadastro mühendislerinin ifa ettikleri görevin önemine vurgu yaptı.

Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nevzat Kukara da, misafirperverliği için Yıldırım'a teşekkür ederek, "Sendikamızın üyesi bir kardeşimizin Erzurum'un etkin ve önemli bir sivil toplum örgütünün başında olmasından büyük mutluluk ve onur duyduk. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Toplu sözleşme sürecinde Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun etkin bir rol üstlendiğine işaret eden Kukara, "Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum şubesi olarak, biz de taleplerimizi genel merkezimize ilettik. Bu noktada sendikamıza üye tüm meslek mensuplarının haklı talep ve beklentilerini ortaya koyan bir rapor hazırladık. Genel merkezimiz de bu raporları ilgili girişimlerde bulundu. İnşallah tüm kamu çalışanlarını memnun ve mutlu edecek bir toplu sözleşme süreci yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

HKMO Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, Türk Yerel Hizmet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nevzat Kukara'ya odada oluşturulan ve Harita-Kadastro Mühendisliğinin önemine vurgu yapılan müzeyi gezdirerek bilgi verdi. Nevzat Kukara, ziyaret anısına Yıldırım'a bir de şilt takdim etti. - ERZURUM