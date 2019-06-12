Türk Yerel Hizmet-Sen'den MASKİ'ye ziyaret
4 saat önce
MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz'ı konuk etti. Ziyarette, Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen ve yönetim kadrosu da hazır bulundu. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Müdür Başaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Genel Müdür Başaran da Yorulmaz ve beraberindekilere nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, "Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ve yönetim kadrosunu ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Manisa'mıza en güzel hizmetleri kazandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza yoğun tempoda devam edeceğiz" dedi.
Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu
Türk Ticaret Bankasının satın alma süreci askıya alındı
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket