Türk Yerel Hizmet-Sen'den MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz'ı konuk etti. Ziyarette, Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen ve yönetim kadrosu da hazır bulundu. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Müdür Başaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Genel Müdür Başaran da Yorulmaz ve beraberindekilere nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, "Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz ve yönetim kadrosunu ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Manisa'mıza en güzel hizmetleri kazandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza yoğun tempoda devam edeceğiz" dedi.