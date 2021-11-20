Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun Açıklaması - Son Dakika

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun, hangi şartlarda olursa olsun aldıkları maaşın hakkını vereceklerini belirtti.

Uygun, Türk Yerel Hizmet-Sen Malatya Şubesi'nin Öğretmenevi'nde düzenlenen 7. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşan Uygun, sendika olarak üyelerine 3 ana unsuru anlattıklarını hatırlatarak, "Önce kendimiz için mücadele edeceğiz derken çocuklarımızı örf ve adetlerimize göre hayırlı evlatlar olarak yetiştireceğiz. Hangi şartlarda olursa olsun aldığımız maaşın, yediğimiz ekmeğin hakkını vereceğiz. En önemli unsur ülkemiz için çalışacağız. Vatan ve bayrak için mücadele edeceğiz. Bunları yapabilmek idealleri, misyonu, vizyonu olan bir sendikadan geçer.' diye konuştu.

Uygun, il kongresinin hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

Mevcut Başkan Dilaver Sarıcı tekrar aday olmazken, Hüseyin Doğan'ın aday olduğu kongreye tek listeyle gidildi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Doğan'ın listesi oylanarak kabul edildi.