Türk Yerel Hizmet-Sen Heyetinden Hatsu'ya Ziyaret

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kayar, Hüseyin Arslanköylü ve Hatay Şube Başkanı Bahtiyar Şahin ile yönetim kurulu üyeleri HATSU Genel Müdürü Çaparali'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

HATSU'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve başarılı projelere imza attıklarını belirten sendika yöneticileri ve üyeleri, HATSU'nun yaptığı çalışmalarda prensipleri ile oluşturduğu koordineyi ve hayata geçirdikleri hizmetlerine yönelik yapılan projelerin Hatay'ı altyapı yönünde ciddi düzeyde ileriye götürdüğünü kaydetti.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Genel Müdür Çaparali, HATSU kurumunun bütün Hatay'a hizmet etmekle mükellef olduğunu belirterek Hatay'ın her noktasına hizmetlerin ulaştırıldığını ayrıca vatandaşların sağlıklı bir altyapıya ulaşmasını ve temiz bir çevre de yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için projelerin devam ettiğini belirtti.