Türk Yerel Hizmet-Sen Heyetinden Hatsu'ya Ziyaret
1 saat önce
Türk Yerel Hizmet-Sen yöneticileri Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Çaparali'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kayar, Hüseyin Arslanköylü ve Hatay Şube Başkanı Bahtiyar Şahin ile yönetim kurulu üyeleri HATSU Genel Müdürü Çaparali'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.
HATSU'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve başarılı projelere imza attıklarını belirten sendika yöneticileri ve üyeleri, HATSU'nun yaptığı çalışmalarda prensipleri ile oluşturduğu koordineyi ve hayata geçirdikleri hizmetlerine yönelik yapılan projelerin Hatay'ı altyapı yönünde ciddi düzeyde ileriye götürdüğünü kaydetti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Genel Müdür Çaparali, HATSU kurumunun bütün Hatay'a hizmet etmekle mükellef olduğunu belirterek Hatay'ın her noktasına hizmetlerin ulaştırıldığını ayrıca vatandaşların sağlıklı bir altyapıya ulaşmasını ve temiz bir çevre de yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için projelerin devam ettiğini belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:05 Kaynak: Bültenler
Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu
Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı
Barcelona'ya İmza Atan Boateng'den İbrahim Tatlıses Şarkısı
Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu